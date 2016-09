Wenn einem nach 5 Minuten bereits die Tränen in den Augen stehen, dann ist man von Anfang an von dem Film und der Story gefesselt. Und so war es auch. Obwohl das Ende der Weltmeisterschaft und die Ergebnisse der Spiele natürlich bekannt sind, sind diese 90 Minuten über die vier Wochen in Brasilien mitreißend und fantastisch. Es werden intime Einblicke in das Campo Bahia - die Unterkunft der Nationalmannschaft in Brasilien - und die intensive Vorbereitung in Südtirol und die Kabine der Mannschaft gezeigt. Kleine Nebengeschichten außerhalb des Platzes und der Öffentlichkeit geben einen wunderbaren Einblick in das "Wir-Gefühl" der Mannschaft. Die außergewöhnliche Stimmung und der Zusammenhalt des gesamten Teams ist greifbar und wird mit vielen witzigen, nachdenklichen und bewegenden Szenen den Zuschauern vermittelt. Diese 23 Spieler und das ganze Trainerteam waren eine Familie, an der Fußballfans nun durch den Kinofilm teilhaben und diese einzigartigen Momente des FIFA World Cups 2014 noch einmal hautnah miterleben dürfen.

Wer die grandiose Weltmeisterschaft noch einmal Revue passieren lassen will und alle Emotionen, die Spannung und die Freude noch einmal erleben möchte, sollte sich "Die Mannschaft" nicht entgehen lassen.

Kinostart: 13. November 2014

Produzenten: Martin Christ, Jens Gronheld, Ulrich Vogt

Länge: 90 Minuten