Der 16-jährige Andi ist hoffnungslos in die schöne Katja verliebt. Diese hat jedoch nur Augen für den Mädchenschwarm Bobby, dessen herausragende Attribute Andi beim Gruppen-Duschen bereits bestaunen musste. Dass die Größe angeblich einen echten Mann ausmacht, musste Andi schon als Kind schmerzlich erfahren: Seit einem "Doktorspiel" mit seiner Sandkastenfreundin Lilly leidet er an einem Größen-Trauma. Ausgerechnet diese Lilly wohnt nun für einige Tage in Andis Haus. Gefühlschaos, Selbstzweifel, Liebeskummer und Peinlichkeiten sind in dieser verzwickten Situation vorprogrammiert.

Eine lustige Teenagerkomödie, die einem die eigenen Probleme als Jugendlicher erneut ins Gedächtnis ruft. Fans von anspruchsvollem Kino können sich diesen Film jedoch ohne schlechtes Gewissen entgehen lassen. Bei vielen Szenen möchte man sich einfach nur die Hände gegen den Kopf schlagen, aufgrund übertriebener Dummheit seitens der Charaktere und der Story, die ein wenig an American Pie erinnert. Dennoch ist Doktorspiele eine gelungene Sommerkomödie, die Zuschauer jeden Alters garantiert zum Lachen bringt.