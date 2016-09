Betritt man an einem Mittwochabend im Semester die Campuslounge im Erdgeschoss der Hauptmensa, kommt einem ein Stimmengewirr aus verschiedenen Sprachen entgegen: französische, englische, spanische, portugiesische, italienische und deutsche Wortfetzen klingen wild durcheinander. Der Grund: die Sprachenstammtische des Café Babylon, die vom Kölner Studentenwerk organisiert werden. Rund 70 Studierende und MitarbeiterInnen der Kölner Hochschulen verteilen sich auf sechs Tische, die von Studierenden in ihrer Muttersprache geleitet werden.

Am englischen Stammtisch herrscht an diesem Abend Aufregung: »I've been evacuated!«, erzählt eine Studentin aufgebracht. Aufgrund eines Bombenfunds im Severinsviertel mussten alle AnwohnerInnen ihre Wohnungen verlassen. Rasch mischen sich die anderen TeilnehmerInnen ins Gespräch ein. Ungefähr 15 sprachbegeisterte Studierende aus verschiedenen Fachrichtungen sitzen zusammen an dem großen Tisch, um ihre Englischkenntnisse anzuwenden und auszubauen. Eine Bombenentschärfung auf Englisch zu diskutieren, ist jedoch gar nicht so einfach. Glücklicherweise ist Megan da.

Sie moderiert den englischen Stammtisch bereits seit drei Semestern. Ein Teilnehmer bezeichnet die gebürtige Amerikanerin scherzhaft als »mighty boss«. Diese Beschreibung trifft auf die quirlige Studentin jedoch nicht zu. Sie unterhält sich angeregt mit den TeilnehmerInnen, beantwortet Fragen zur richtigen Aussprache und sorgt für gute Laune. Zwischendurch ruft sie immer mal wieder den ModeratorInnen der anderen Stammtische etwas zu. Die Atmosphäre im gesamten Café Babylon ist ungezwungen und freundschaftlich. »Der Vorteil am Café Babylon ist, dass es keine Gesprächsvorgaben oder langweilige Grammatikstunden gibt«, sagt Megan. »An einem Tisch spielen sie mal Tabu, am anderen wird über Politik oder Filme geredet.« Fragen bezüglich der Sprache oder Grammatik werden im Gespräch geklärt.

Ruth Schamlott ist als Referentin für Kultur und Internationales im Kölner Studentenwerk für das Café Babylon zuständig. Im April 2009 hat sie die Fremdsprachenstammtische erstmals angeboten. Das Angebot kommt gut an - nur den chinesischen Stammtisch musste sie einstellen, da das Angebot nicht auf genügend Nachfrage stieß. Insbesondere die Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch sind sehr beliebt. Viele internationale Studierende besuchen den deutschen Stammtisch, da sie neben dem Sprachaustausch auch neue Kontakte knüpfen können. Diesen sozialen Aspekt findet Ruth Schamlott besonders wichtig: das Café Babylon soll ein Treffpunkt für Studierende sein. Deswegen veranstaltet sie auch jedes Jahr im Dezember eine Weihnachtsfeier im Café Babylon.

In Zukunft soll das Fremdsprachenangebot weiter ausgebaut werden. Ruth Schamlott wünscht sich, dass zumindest eine osteuropäische Sprache in das Café Babylon aufgenommen wird. Zudem gibt es im Studentenwohnheim Hürth-Efferen weitere Stammtische mit den Sprachen Englisch, Deutsch und Spanisch. Jeden zweiten Donnerstag im Monat können Bewohner des Studentendorfs von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr ins Efferino kommen. Das Café Babylon in der Campuslounge ist mittwochs von 18 Uhr bis 21 Uhr für alle Studierende und MitarbeiterInnen der Kölner Hochschulen offen.