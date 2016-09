Exzellenz-Lobby

15 deutsche Universitäten haben sich zu einem Interessenverbund zusammengeschlossen. Zu dem im Oktober gegründeten Verbund "German U15" gehört auch die Uni Köln. Die beteiligten Universitäten, die größtenteils durch die Exzellenzinitiative gefördert werden, setzen sich für eine dauerhafte Förderung forschungsstarker Spitzenunis durch den Bund ein. Bisher darf der Bund Hochschulen nur im Rahmen befristeter Projekte fördern. German U15 will, dass das Grundgesetz diesbezüglich geändert wird. Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) begrüßte den Zusammenschluss. KritikerInnen befürchten, dass die ohnehin privilegierten Hochschulen noch mehr der knappen Hochschulmittel für sich beanspruchen wollen. Sie würden so künftig den weniger finanzstarken Hochschulen noch stärkere Konkurrenz machen. Ähnliche Uni-Lobbys gibt es bereits in Großbritannien und den Niederlanden.