Judaistik reloaded

Eine Sonderkommission hat sich mit einer möglichen Neuausrichtung der Kölner Judaistik befasst. Vier auswärtige ProfessorInnen von verschiedenen Standorten nahmen an einer Sitzung der Kommission am 19. Oktober teil, um mögliche Schwerpunkte zu diskutieren. Studierende hatten im Vorfeld betont, dass die Verbesserung der Sprachausbildung eine Priorität sein sollte. Diskutiert wurde auch, in welchen Bereichen die Kölner Judaistik Schwerpunkte setzen könnte. Eine stärkere Gewichtung der Neuzeit, sowohl in moderner Geschichte als auch im Bereich Philosophie wurde erwogen. Näheres wird jedoch eine Sitzung der Engeren Fakultät Ende Oktober entscheiden.

Grund für die Überlegungen um eine Umstrukturierung sind einerseits die stark gesunkenen Studierendenzahlen und andererseits die bevorstehenden Emeritierungen der derzeitigen Professoren Gerrit Bos und Theodore Kwasmann.